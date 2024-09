Il premier ungherese parla della presidente del Consiglio italiana a margine del Forum Ambrosetti

Il premier dell’Ungheria Orban parla di Giorgia Meloni a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio: “È la mia sorella cristiana. Lo penso seriamente, prima questo tipo di relazioni non avevano una grande importanza nell’Unione Europea ma ora ci stiamo avvicinando a una nuova era dove le culture simili hanno un ruolo molto più importante del passato. Non è solo una mia collega, ma la sorella cristiana ed è fondamentale”. Orban ha poi aggiunto ai cronisti che gli chiedevano se Giorgia Meloni è la nuova Angela Merkel: “Non credo abbia l’aspirazione a diventare capo della Germania, non è il lavoro migliore al momento, non glielo consiglio”.

