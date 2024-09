Il premier magiaro: "Se vi piace delegare a questo tipo di persone è un affare vostro"

“Effetto Salis in Parlamento? È strano. È una questione italiana, se vi piace delegare questo tipo di persone è un affare vostro. Dal punto di vista dell’Ungheria è più che sorprendente: venire in Ungheria in modo organizzato e commettere atti di violenza contro cittadini che camminano per strada e poi essere eletti nel Parlamento europeo è nello stile italiano. Non ungherese. È un crimine. Anche se adesso non possiamo perseguirla perché il Parlamento probabilmente le concederà l’immunità”. Così il premier ungherese Viktor Orban rispondendo ai cronisti che gli chiedevano che effetto gli facesse vedere Ilaria Salis sedere al Parlamento Europeo.

