Ci sono delle vittime, studenti evacuati in un vicino campo da football

Un sospettato è stato arrestato dalla polizia a seguito della sparatoria che si è verificata all’Apalachee High School di Winder, in Georgia. Lo ha riferito l’ufficio dello sceriffo della Contea di Barrow. “Sono state riportate delle vittime, ma al momento non sono disponibili dettagli sulle loro condizioni”, si legge in una nota. La Cnn riferisce che un ospedale locale sta accogliendo pazienti con ferite da armi da fuoco. L’area del liceo è stata isolata, con gli studenti che si sono riuniti nel campo da football dell’istituto, come mostra un video dell’elicottero della WSB-TV. Nelle immagini si vedono decine di forze dell’ordine e di veicoli di emergenza circondare la scuola.

