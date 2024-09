È successo a Winder, a 70 km da Atlanta. È stato arrestato un sospettato

Sparatoria nella Apalachee High School di Winder, in Georgia, una cittadina a circa 70 chilometri da Atlanta, negli Stati Uniti. Lo ha confermato l’ufficio dello sceriffo della contea. La polizia, riportano vari media Usa, è intervenuta sul posto, così come diverse ambulanze. Ci sono delle vittime, “ma al momento non sono disponibili dettagli sulle loro condizioni”, si legge in una nota delle forze dell’ordine. È stato arrestato un sospettato. La Cnn riferisce che un ospedale locale sta accogliendo pazienti con ferite da armi da fuoco.

Cnn: almeno quattro morti

Il bilancio delle vittime sarebbe di almeno quattro morti e 30 feriti. Lo riferiscono fonti della Cnn.

Sceriffo non conferma il numero di vittime

Lo sceriffo della contea di Barrow, Jud Smith, in una breve conferenza stampa non ha confermato il numero di vittime ma ha detto che a seguito della sparatoria molte persone hanno “subito danni”. Ha inoltre confermato che l’assalitore è stato arrestato. La situazione è ancora “molto, molto fluida” e “stiamo riunendo gli studenti con i loro genitori. Ovviamente c’è caos, ma vogliamo essere rispettosi di loro e della loro privacy”, ha detto.

Presidente Biden aggiornato sulla sparatoria

Il presidente Joe Biden è stato aggiornato dalla sua consigliera per la Sicurezza interna, Liz Sherwood-Randall, sulla sparatoria. Lo riferisce la Casa Bianca. L’Amministrazione continuerà a coordinarsi con le autorità federali, statali e locali.

