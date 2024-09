Daniel Vogl/picture-alliance/dpa/AP Images

Il partito di ultradestra è arrivato primo in Turingia e secondo in Sassonia

Successo di Alternative für Deutschland alle elezioni regionali tedesche con il partito di ultradestra arrivato primo in Turingia e secondo in Sassonia. “Siamo pronti a governare”, aveva dichiarato Björn Höcke, leader di AfD Turingia mentre il governo ha preferito non commentare le votazioni. “L’elaborazione dei risultati delle elezioni regionali spetta in primo luogo ai partiti, ed è quello che sta accadendo in questo momento. Abbiamo già sentito numerose dichiarazioni ieri sera e questa mattina”, “come portavoce del governo non sono davvero in grado di commentare ulteriormente. Il governo sta facendo il suo lavoro. Ha una serie di compiti che si è prefissato”, ha affermato la vice portavoce dell’esecutivo tedesco Christiane Hoffmann, in conferenza stampa a Berlino. “La scorsa settimana il governo ha dimostrato la sua capacità di agire dopo il terribile attentato di Solingen con il pacchetto sicurezza, compreso il primo volo di espulsione verso l’Afghanistan. Questo è tutto ciò che posso dire, il governo sta lavorando”, ha detto ancora Hoffmann.

Sumar: “Crollo Spd? Copiare discorsi estrema destra sui migranti non paga”

“Crediamo che l’odio si combatta con politiche coraggiose. Copiare i discorsi dell’estrema destra non fa altro che avvantaggiare l’estrema destra stessa, e lo vediamo soprattutto quando si parla di immigrazione”. Così a LaPresse il partito della sinistra spagnolo Sumar, alleato di governo del Psoe, commentando i risultati delle elezioni in Turingia e Sassonia che hanno visto un calo dell’Spd di Olaf Scholz.

“Avviso ai naviganti. I risultati dalla Germania sono chiari: non difendere fermamente i diritti dei migranti significa lasciare che l’estrema destra vinca il gioco dell’odio e della paura. Abbiamo bisogno di politiche coraggiose, solidali e umane, non di deportazioni di massa”, ha scritto su X la eurodeputata di Sumar Estrella Galan. Un riferimento al giro di vite sui migranti introdotto dal governo tedesco e all’annunciata stretta su espulsioni e sussidi dopo l’attacco con coltello a Solingen, per il quale è stato arrestato un siriano sostenitore dell’Isis. “Noi di Sumar sosteniamo invece politiche che mettano al centro i diritti umani, promuovano piani dall’Europa e forniscano risorse per garantire canali di arrivo legali e sicuri accompagnati da processi di accoglienza e inclusione, promuovendo la cooperazione e il dialogo con i Paesi di origine” dei migranti. La piattaforma progressista lanciata da Yolanda Diaz ha poi rimarcato il fatto che la “destra tradizionale tedesca ha dichiarato che non si accorderà con l’estrema destra”, cosa che “vorremmo avesse fatto il Partito popolare in Spagna, che invece non si è fatto problemi a siglare accordi con Vox”.

