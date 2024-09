Secondo le indiscrezioni del 'Mail on Sunday' il secondogenito di Re Carlo avrebbe ripreso i contatti londinesi per sondare un possibile riavvicinamento alla famiglia reale

Il principe Harry starebbe cercando di riallacciare i rapporti con vecchi amici a Londra, rapporti che erano stati interrotti dopo il suo trasferimento negli Usa. Secondo quanto scrive il Mail on Sunday il duca del Sussex avrebbe iniziato a scrivere messaggi concilianti non solo a una ristretta cerchia di ex confidenti che non sentiva ormai da anni, ma avrebbe contattato anche un ex assistente con cui lavorava quando era ancora al servizio della casa reale.

Sempre secondo quanto scrive il tabloid britannico il duca del Sussex si starebbe muovendo per tentare un riavvicinamento con la sua famiglia dopo la rottura provocata dal suo trasferimento negli Usa assieme alla moglie Meghan Markle e ai due figli Archie e Lilibet Diana: se non un rientro a Londra, almeno per un “parziale ritorno all’ovile reale” e per questo starebbe sondando amici e conoscenti.

“Harry si sta allontanando da tutti gli agenti di Hollywood e sta cercando consigli dai suoi vecchi amici e collaboratori”, ha dichiarato una fonte al Mail on Sunday. “Sta chiaramente pensando: “Devo fare qualcosa di diverso perché quello che sto facendo chiaramente non funziona””. Il principe non sarebbe contento della sua nuova vita oltreoceano e vorrebbe riavere un “ruolo” all’interno della famiglia reale, anche se non a tempo pieno, visto che la moglie e i figli resterebbero negli Usa.

L’obiettivo di Harry sarebbe quello di poter trascorrere più “tempo di qualità” nel Regno Unito, “piuttosto che entrare uscire quasi segretamente come fa ora”. Solo mercoledì scorso Harry aveva partecipato ai funerali dello zio Lord Robert Fellowes, nel Norfolk, a cui ha preso parte anche il fratello William. Secondo quanto riferito dal Sun però tra i due il gelo sarebbe ancora totale: non si sarebbero parlati né prima né dopo la funzione.

