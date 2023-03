L'editore del giornale è accusato di una presunta raccolta illegale di informazioni e violazione della privacy

Il principe Harry ieri è arrivato a Londra a sorpresa. Il secondogenito di re Carlo III questa mattina si è presentato alla Royal Court of Justice per la seconda giornata di udienza nel processo contro l’editore del Daily Mail, accusato di una presunta raccolta illegale di informazioni e violazione della privacy. Il principe, infatti, assieme a un gruppo di personaggi vip, ha intentato una causa contro l’Associated Newspapers Ltd (Anl). E’ la prima volta che il duca di Sussex rientra in Gran Bretagna dal funerale della Regina Elisabetta.

