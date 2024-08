Johnny Gaudreau e il fratello investiti e uccisi da automobilista ubriaco

I tifosi della squadra di hockey dei Columbus Blue Jackets hanno deposto fiori e mazze da hockey fuori dalla Nationwide Arena, nella capitale dell’Ohio, in ricordo del giocatore della squadra di Nhl Johnny Gaudreau, 31 anni, morto insieme al fratello Matthew, 29 anni, in un incidente. I due sono stati uccisi da un guidatore risultato ubriaco mentre andavano in bicicletta giovedì sera vicino alla loro casa d’infanzia nel New Jersey. Gaudreau ha militato per nove stagioni con i Calgary Flames e nelle ultime due con i Columbus Blue Jackets.

