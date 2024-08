Il candidato repubblicano sulla rivale dem: "Non la vedo negoziare con presidente cinese Xi"

Durante un evento elettorale a La Crosse, in Wisconsin, Donald Trump ha commentato l’intervista della sua rivale democratica Kamala Harris con la Cnn, nella quale la vicepresidente ha risposto alle domande della popolare anchorwoman Dana Bash. “L’ho appena vista, era seduta dietro la scrivania durante questa intervista, non mi sembrava una leader, ad essere onesti. Non la vedo negoziare con il presidente della Cina Xi“, ha detto il candidato repubblicano alla Casa Bianca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata