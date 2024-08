La candidata dem alla Casa Bianca: "I miei valori non sono cambiati. Insulti Trump? Stesso vecchio copione"

Abbracciando il suo voto di agire come presidente per “tutti gli americani”, Kamala Harris ha detto nell’intervista alla Cnn che avrebbe nominato un repubblicano nel suo gabinetto se eletta, anche se ha detto di non avere un nome particolare in mente. “Mancano 68 giorni a questa elezione, quindi non metterò il carro davanti ai buoi”, ha detto.

“Ma lo farei, penso. Penso che sia davvero importante. Ho trascorso la mia carriera invitando alla diversità di opinioni. Penso che sia importante avere persone al tavolo quando si prendono alcune delle decisioni più importanti che hanno opinioni diverse, esperienze diverse. E penso che sarebbe un vantaggio per il pubblico americano avere un membro del mio gabinetto che fosse un repubblicano”.

“Penso che l’aspetto più importante e più significativo della mia prospettiva politica e delle mie decisioni è che i miei valori non sono cambiati” ha aggiunto Kamala Harris, candidata alla Casa Bianca, nell’intervista alla Cnn.

“È stato menzionato il Green New Deal. Ho sempre creduto, e ci ho lavorato, che la crisi climatica sia reale, che sia una questione urgente a cui dovremmo applicare parametri che includono il rispetto delle scadenze nel tempo”.

Harris: “Insulti Trump? Stesso vecchio copione”

La vicepresidente Usa Kamala Harris ha liquidato sommariamente l’affermazione di Trump, fatta il mese scorso a una conferenza per giornalisti neri, secondo cui aveva alterato la sua identità razziale nel tempo.”Stesso vecchio, stanco copione”, ha detto in una intervista alla Cnn.

Harris: “Impegno per difesa Israele, lavorare per soluzione a 2 Stati”

“Sono inequivocabile e incrollabile nel mio impegno per la difesa di Israele e la sua capacità di difendersi” le parole della vicepresidente degli Stati Uniti e candidata dem alle elezioni Usa, Kamala Harris, nella sua prima intervista alla Cnn dopo la nomination presidenziale, rispondendo a una domanda sulla guerra di Israele con Hamas a Gaza.

“Sono stati uccisi troppi palestinesi innocenti e dobbiamo raggiungere un accordo”, ha aggiunto Harris in merito agli sforzi dell’amministrazione Biden per aiutare a mediare in ottica di un cessate il fuoco per porre fine temporaneamente ai combattimenti a Gaza. “Questa guerra deve finire”, ha sottolineato Harris. Che ha anche promesso di “lavorare per una soluzione a due stati”, una politica coerente con l’amministrazione Biden.

Trump dopo intervista Harris alla Cnn: “Che noia”

“Che noia!”. Così il candidato repubblicano alle elezioni presidenziali Usa, Donald Trump, ha commentato su Truth Social l’intervista alla Cnn della sua rivale alla corsa alla Casa Bianca di novembre, la vicepresidente dem Kamala Harris.

