Si è svolta oggi, 30 agosto, la cerimonia conclusiva della quinta tappa del Tour Mondiale della Nave Amerigo Vespucci a Tokyo, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare che ha iniziato il suo viaggio nei principali porti dei cinque continenti. L’evento si è tenuto alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Giappone Gianluigi Benedetti che ha passato il testimone all’omologo in Australia. Collegato da Canberra, Paolo Crudele aspetterà la Nave Amerigo Vespucci a Darwin dal 4 al 7 ottobre, ancora una volta affiancata dal Villaggio Italia, l’Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale delle Eccellenze Italiane che accompagna lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare nei principali porti. Al termine della cerimonia il Vespucci ha lasciato il porto della capitale nipponica diretta verso le Filippine dove si fermerà prima di raggiungere l’Australia. “Abbiamo registrato un’affluenza imponente in termini assoluti: sono circa 63mila i giapponesi che hanno visitato il Villaggio Italia di Tokyo e quasi 25mila quelli saliti a bordo di Nave Amerigo Vespucci”, ha dichiarato Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi, la società in house del ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa.

