Lo storico veliero italiano arriverà il prossimo 25 agosto e rimarrà fino al 30

In occasione del suo Giro del Mondo 2024, l’Amerigo Vespucci, lo storico e famoso veliero che funge da nave scuola della marina militare italiana, arriverà a Tokyo il 25 agosto, per la prima volta nella sua storia. Rimarrà in porto fino al 30 agosto. Lo annuncia il Padiglione Italia dell’Expo 2025 a Osaka. Durante la sua permanenza, l’Amerigo Vespucci è accompagnata da una mostra denominata ‘Villaggio Italia’, il primo sito itinerante di promozione delle eccellenze italiane e del made in Italy che sarà allestito sul molo per tutta la durata della permanenza della nave a Tokyo.

Giovedì 29 agosto si terrà una conferenza stampa del Padiglione Italia – ‘Sailing towards Expo 2025 Osaka: Italian beauty and excellence from tradition to innovation – si terrà al Villaggio Italia di Tokyo. Durante la conferenza stampa, alla presenza di funzionari governativi italiani e giapponesi e di rappresentanti delle principali istituzioni internazionali legate all’Expo 2025, verranno svelate le novità del Padiglione Italia. L’evento sarà introdotto da Gianluigi Benedetti, ambasciatore d’Italia in Giappone. Tra i relatori ci sono la ministra giapponese per l’Esposizione universale 2025 di Osaka, Hanako Jimi, il viceministro delle Imprese e del made in Italy Valentino Valentini, il segretario generale del Bie, Dimitri Kerkentzes, il segretario generale dell’Associazione giapponese per l’Expo 2025, Hiroyuki Ishige e i Commissari generali giapponese e italiano per l’Expo di Osaka, Koji Haneda, e Mario Vattani.

Prima della Conferenza Stampa, sul ponte dell’Amerigo Vespucci si terrà una photo opportunity con tutti i relatori ospiti Vip, insieme alla mascotte del Padiglione Italia, Italia-chan, e al personaggio ufficiale di Expo 2025, Myaku-Myaku. Poiché lo spazio sulla nave è limitato, la photo opportunity è riservata alle troupe televisive e ai fotografi. La Conferenza Stampa del Padiglione Italia all’Expo 2025 di Osaka al Villaggio Italia è un evento imperdibile: sarà l’occasione per partecipare a un’esperienza straordinaria in un ambiente unico e per essere informati sulle ultime novità relative agli sviluppi dei contenuti del Padiglione Italia.

