Il giudice Moraes ha preso la decisione dopo che la società non ha obbedito all'ordine del ministro di istituire un rappresentante legale

Il giudice Alexandre de Moraes, della Corte Suprema Federale (STF), ha ordinato la sospensione del social network X in Brasile. Lo riporta la testata locale G1.

Il giudice ha notificato all’Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (Anatel) di interrompere la rete sociale su tutto il territorio nazionale entro un massimo di 24 ore. Spetta all’Anatel attuare il provvedimento Aziende come Apple e Google avranno 5 giorni per rimuovere l’app X dai loro negozi online. L’Ufficio del Procuratore Generale (Pgr) ha concordato con la decisione di Moraes.

Il giudice ha imposto una multa giornaliera di 50.000 R$ a qualsiasi persona o azienda che utilizzi qualsiasi sotterfugio (come le VPN) per accedere a X. Moraes ha preso la decisione dopo che la società non ha obbedito all’ordine del ministro di istituire un rappresentante legale nel Paese. Mercoledì Moraes aveva concesso a X 24 ore per conformarsi a questa decisione. Il termine è scaduto alle 20:07 di questo giovedì (29). Sospendendo X, il giudice ha affermato che la rete ha agito per creare un ambiente di “terra senza legge” in Brasile.

