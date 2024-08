Il ministro degli Esteri russo: "Le relazioni tra Mosca e Parigi sono al loro punto più basso"

Le autorità francesi hanno arrestato il cofondatore di Telegram Pavel Durov su consiglio di qualcuno che voleva accedere ai codici di crittografia della piattaforma. È quanto ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass, aggiungendo che questo dimostra che il sistema di messaggistica è “veramente protetto”.

“Per quanto riguarda l’utilizzo di questa piattaforma, è molto conveniente, è veramente protetta. Almeno, se qualcuno aveva dei dubbi in merito, ora che Durov è stato chiaramente fermato su consiglio di qualcuno e viene minacciato di una terribile punizione, apparentemente sperando di ottenere in qualche modo l’accesso ai codici di crittografia, le azioni dei francesi hanno dimostrato che Telegram è una rete veramente affidabile e popolare“, ha detto il Lavrov rispondendo a una domanda di Tass nel corso della conferenza stampa che ha tenuto a Mosca dopo i colloqui con il ministro degli Esteri yemenita Shaya Mohsen al-Zindani.

Le autorità francesi stanno valutando la richiesta presentata dalla Russia di accesso consolare a Pavel Durov, il fondatore e ceo di Telegram arrestato nella serata di sabato 24 agosto all’aeroporto di Parigi-Le Bourget dopo essere atterrato dall’Azerbaigian, e Mosca è in attesa di una risposta. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, parlando a Mosca durante una conferenza stampa con l’omologo dello Yemen Shaya Mohsen al-Zindani, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “La nostra nota è in esame, siamo in attesa di una risposta a questa nota”, ha detto Lavrov, aggiungendo che anche gli Emirati Arabi Uniti “stanno affrontando la stessa questione” e “un loro gruppo di avvocati ha chiesto l’accesso immediato a Pavel Durov”.

Rispondendo a una domanda relativa all’arresto a Parigi del fondatore e ceo di Telegram Pavel Durov, 39enne con doppia nazionalità di Francia e Russia, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che le relazioni fra la Russia e la Francia sono al loro punto più basso. “Le relazioni tra Mosca e Parigi sono al punto più basso anche a causa della posizione che Parigi ha assunto sulle questioni della libertà di parola, della libertà di diffusione delle informazioni e, in generale, sulle questioni del rispetto della professione dei giornalisti, molto prima degli eventi attuali”, ha dichiarato Lavrov parlando in conferenza stampa a Mosca, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata