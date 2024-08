La polizia ha usato gas lacrimogeni e idranti per disperdere le migliaia di manifestanti a Calcutta

La polizia indiana ha usato gas lacrimogeni e idranti per disperdere le migliaia di manifestanti che chiedevano le dimissioni di Mamta Banerjee, alta funzionaria nell’est del Paese, accusandola di aver gestito male l’indagine sullo stupro e l’omicidio di una dottoressa di 31 anni, avvenuto all’inizio di questo mese. I manifestanti del partito nazionalista indù Bharatiya Janata del primo ministro Narendra Modi hanno cercato di rompere il cordone di polizia e marciare verso l’ufficio di Mamta Banerjee, il cui partito Trinamool Congress governa lo stato del Bengala Occidentale. La polizia aveva vietato la manifestazione e aveva bloccato le strade. Gli agenti armati di manganelli hanno respinto i dimostranti. Quattro studenti attivisti sono stati arrestati prima della manifestazione e sono stati accusati di aver cercato di orchestrare una violenza su larga scala.

L’omicidio del 9 agosto della dottoressa mentre era in servizio presso il R.G. Kar Medical College and Hospital della città di Calcutta ha scatenato proteste in tutta l’India, incentrate sul problema cronico della violenza contro le donne nel Paese. Calcutta è la capitale dello stato del Bengala Occidentale. I manifestanti affermano che l’aggressione evidenzia la vulnerabilità degli operatori sanitari negli ospedali in tutta l’India.

Un’autopsia ha confermato che la donna è stata vittima di aggressione sessuale prima di essere uccisa. Un volontario della polizia è stato arrestato in relazione al crimine. La famiglia della vittima ha affermato che si è trattato di uno stupro di gruppo e che sono stati coinvolti altri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata