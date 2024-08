Le manifestazioni sono iniziate dopo lo stupro e l'uccisione di una tirocinante 31enne nella città di Kolkata

Centinaia di medici hanno protestato nei pressi del ministero della Salute indiano per chiedere leggi più severe a protezione degli operatori sanitari. Dopo lo stupro e l’uccisione di una tirocinante 31enne il 9 agosto nella città orientale di Kolkata, capitale dello stato del Bengala occidentale, sono state organizzate in tutta l’India proteste e marce a lume di candela, con i medici che rifiutano temporaneamente di dare assistenza ai pazienti non urgenti. I dottori affermano che l’aggressione evidenzia la vulnerabilità degli operatori sanitari negli ospedali e nei campus medici di tutta l’India e chiedono leggi più severe, che rendano qualsiasi aggressione ai medici in servizio un reato senza possibilità di cauzione, un aumento della sicurezza negli ospedali e spazi sicuri per il riposo.

