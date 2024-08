La soddisfazione di Manette Baillie nel giorno del suo compleanno: "Missione compiuta"

Manette Baillie è diventata la più anziana paracadutista del Regno Unito a 102 anni. La donna ha festeggiato il suo compleanno domenica con un lancio da un aereo, nel Suffolk, la sua contea di origine. “Missione compiuta. Quando il portellone si è aperto, ho pensato che non c’era più niente che potessi fare o dire, dovevo solo saltare“, ha detto Manette in un’intervista a Skynews dopo la nuova impresa. Per il suo centesimo compleanno infatti Mrs Baillie aveva guidato una Ferrari da corsa a 209 km/h sul circuito di Silverstone.

