Lo Stato ebraico ha lanciato un attacco che definisce "preventivo" nelle prime ore di domenica

Israele ha lanciato una serie di attacchi aerei nel sud del Libano nelle prime ore di domenica, in quello che ha spiegato essere un attacco preventivo contro Hezbollah. Fumo si è levato dalla città di Zibqin a seguito di un raid aereo, con incendi nelle foreste circostanti. Filmati trasmessi dal canale televisivo libanese Al Mayadeen, legato alla milizia sciita, hanno mostrato diverse esplosioni nella città, che si trova a 103 chilometri dalla capitale Beirut. Tel Aviv afferma che circa 100 aerei da guerra hanno colpito postazioni di razzi nel sud del paese dei cedri per sventare un imminente attacco di Hezbollah. Il ‘Partito di Dio’ ha risposto dicendo di aver lanciato centinaia di razzi e droni verso lo stato ebraico per vendicare l’uccisione il mese scorso di Fouad Shukur, uno dei suoi comandanti di più alto rango.

