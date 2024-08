Attacco preventivo di Tel Aviv nel Libano meridionale, dalle milizie 320 razzi

E’ scontro aperto tra Israele e le milizie libanesi di Hezbollah: uno scambio di attacchi aerei che da questa mattina hanno coinvolto il Medioriente. Israele ha lanciato una serie di intensi attacchi aerei nel Libano meridionale questa mattina in quello che ha definito “un attacco preventivo” contro il gruppo militante Hezbollah, minacciando di innescare una guerra più ampia in tutta la regione che potrebbe affossare gli sforzi per un cessate il fuoco a Gaza. Una persona è morta in Libano. L’Idf ha affermato che Hezbollah stava pianificando di lanciare una pesante raffica di razzi e missili verso Israele. Il gruppo sostenuto dall’Iran aveva promesso di vendicarsi per l’assassinio di un alto comandante da parte di Israele alla fine del mese scorso. Hezbollah ha affermato di aver lanciato più di 320 razzi Katyusha contro 11 basi militari e caserme israeliane, tra cui la base di Meron e quattro siti nelle alture del Golan occupate. Il gruppo armato libanese

Idf, da Libano lanciati circa 210 razzi e 20 droni

L’Idf ha reso noto che circa 210 razzi e circa 20 droni sono stati lanciati dal Libano nel nord di Israele durante l’attacco di Hezbollah questa mattina. Alcuni proiettili sono stati intercettati, mentre altri hanno avuto un impatto, provocando alcuni danni. Molti razzi hanno colpito anche aree aperte.

Hezbollah, per oggi nostro attacco è concluso

Hezbollah ha affermato di aver “completato” la sua risposta all’uccisione del comandante militare del gruppo terroristico, Fuad Shukr, per la giornata di oggi. Lo riporta il Times of Israel. Il quotidiano israeliano aggiunge che non è escluso che ulteriori attacchi da parte della milizia sciita non possano arrivare nella giornata di domani.

Un morto in Libano

E’ di almeno un morto il bilancio del raid effettuato da Israele nel sud del Libano. Lo riportano i media di Beirut. Si tratterebbe di una persona colpita in un’auto nella città meridionale di Khiam. L’esercito israeliano ha effettuato attacchi preventivi nel sud del Libano mentre Hezbollah ha risposto lanciando una raffica di razzi verso lo Stato ebraico.

Netanyahu: “Visti preparativi attacco abbiamo agito”

“Questa mattina abbiamo scoperto che Hezbollah si preparava ad attaccare Israele”. Per questo motivo, “dopo una consultazione con il ministro della Difesa e con il capo dello staff dell’IDF, abbiamo incaricato l’IDF di agire in modo proattivo per rimuovere la minaccia”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, citato dai media locali, nel corso della riunione del Gabinetto di sicurezza indetta stamattina. L’IDF “sta lavorando intensamente per contrastare le minacce”, ha aggiunto. “Siamo determinati a fare di tutto per proteggere il nostro Paese, riportare i residenti del nord sani e salvi verso le loro case e continuare a seguire una semplice regola: colpiamo chi ci fa del male”.

Nyt, missili Hezbollah programmati alle 5 del mattino

L’attacco preventivo di Israele era rivolto ai lanciatori di missili in Libano che erano stati programmati per essere lanciati alle 5 del mattino in direzione di Tel Aviv. Lo riporta in New York Times citando un funzionario dell’Intelligence occidentale. Lo stesso funzionario ha detto che tutti i lanciatori che sono stati presi di mira sono stati distrutti e che Israele si aspettava una dura risposta da parte di Hezbollah.

Stato di emergenza in Israele per 48 ore

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha dichiarato una situazione di emergenza per le prossime 48 ore, secondo quanto riferito dai media israeliani questa mattina.Lo stato di emergenza consentirà all’IDF di stabilire istruzioni per il pubblico, limitare gli assembramenti e chiudere i siti nelle aree interessate.

Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu convocherà il suo gabinetto di sicurezza alle 7 ora locale (04:00 GMT). Lo confermano i media israeliani.Il Times of Israel riferisce che Netanyahu e il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant erano in precedenza nel quartier generale dell’esercito israeliano a Tel Aviv “gestire l’incidente” nel nord.

Hezbollah, rappresaglia per omicidio di Fuad Shukr

Hezbollah ha annunciato di aver lanciato un attacco contro Israele con un “gran numero di droni” come risposta iniziale all’uccisione di Fouad Shukur, un alto comandante del gruppo, in un attacco nella periferia meridionale di Beirut il mese scorso. Hezbollah ha affermato che l’attacco aveva come obiettivo “un obiettivo militare israeliano qualitativo che sarà annunciato in seguito” e “un certo numero di siti e caserme nemiche e piattaforme Iron Dome”. Hezbollah ha affermato che interromperà i combattimenti se ci sarà un cessate il fuoco.

