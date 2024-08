Il primo ministro israeliano sugli scontri al confine con Hezbollah

(LaPresse) – “Questa mattina abbiamo scoperto che Hezbollah si preparava ad attaccare Israele“. Per questo motivo, “dopo una consultazione con il ministro della Difesa e con il capo dello staff dell’IDF, abbiamo incaricato l’IDF di agire in modo proattivo per rimuovere la minaccia”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, citato dai media locali, nel corso della riunione del Gabinetto di sicurezza indetta stamattina. L’IDF “sta lavorando intensamente per contrastare le minacce”, ha aggiunto. “Siamo determinati a fare di tutto per proteggere il nostro Paese, riportare i residenti del nord sani e salvi verso le loro case e continuare a seguire una semplice regola: colpiamo chi ci fa del male”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata