Il Forum dei familiari a LaPresse: "Comunità internazionale faccia pressioni su Hamas"

L’appello del Forum delle famiglie degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza da Hamas, nel giorno in cui al Cairo in Egitto riprendono i negoziati per il cessate il fuoco nella Striscia, con la presenza anche del gruppo palestinese. “Come israeliani, esortiamo il nostro governo a dimostrare leadership, prendere decisioni coraggiose e scegliere la strada giusta e morale: firmare l’accordo e riportare a casa tutti gli ostaggi. I vivi devono essere riportati a casa per la riabilitazione e gli assassinati devono ricevere una degna sepoltura nelle loro terre d’origine”, dichiarano i parenti degli ostaggi a LaPresse. “Il recupero la scorsa settimana dei corpi di sei ostaggi, di età compresa tra 35 e 80 anni, sottolinea in modo netto l’urgente necessità di finalizzare questo accordo. Questi civili innocenti, nonni, padri e figli, sono stati presi vivi il 7 ottobre. Avrebbero potuto essere riuniti alle loro famiglie. Il loro tragico destino sottolinea il tormento quotidiano sopportato da coloro che sono rimasti prigionieri di Hamas per oltre 10 mesi. Temiamo che, senza questo accordo, potremmo non rivedere mai più i nostri cari. In seguito alle segnalazioni di un potenziale crollo dei negoziati e all’assenza di un chiaro accordo alternativo, noi, le famiglie degli ostaggi, chiediamo a gran voce un’azione urgente“, aggiunge il Forum delle famiglie, “sebbene sia troppo tardi per i sei, 109 ostaggi, tra cui anziani, giovani donne, un bambino piccolo e un neonato, rimangono prigionieri. Le loro vite sono in bilico. Il mondo non può chiudere un occhio sulla loro sofferenza. Dobbiamo agire ora, per il bene dell’umanità“.

“Comunità internazionale faccia pressioni su Hamas”

Dal Forum delle famiglie anche una richiesta alla comunità internazionale per fare pressioni su Hamas ai fini della conclusione dell’accordo. “Imploriamo la comunità internazionale, l’amministrazione Biden e i mediatori di mantenere la massima pressione su Hamas affinché firmi l’accordo, l’unica strada percorribile per garantire il ritorno di tutti gli ostaggi“, dichiara il Forum a LaPresse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata