Hamas chiede delle garanzie scritte

Sono ripresi oggi al Cairo i colloqui per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, nonostante l’escalation tra Israele ed Hezbollah. La delegazione israeliana è nella capitale egiziana per discutere i punti in sospeso, in particolare l’asse Filadelfia e il valico di Rafah. Hamas, la cui delegazione si è recata ieri al Cairo guidata dal vice capo a Gaza Khalil Al-Hayya e che non partecipa direttamente ai colloqui, ha chiesto garanzie e impegni scritti. Lo riportano Al Arabiya e Al Hadath.

