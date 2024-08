Il ministro dell'Interno Darmanin: "Atto criminale"

Due auto hanno preso fuoco questa mattina davanti alla sinagoga di La Grande-Motte, cittadina in Francia del dipartimento dell’Herault, in Occitania. Lo riporta Le Parisien, segnalando che sul posto si è verificata anche un’esplosione. Nella sinagoga non si registrano vittime, ma un agente della polizia municipale è rimasto ferito. Dalle prime informazioni risulta che l’incendio sia partito da una bombola di gas in una delle due auto. Sono state date alle fiamme anche due porte dell’edificio, ma al momento non si sa ancora se ciò sia avvenuto prima o dopo l’esplosione nei veicoli, ha riferito la gendarmeria. “Un tentativo di incendio chiaramente criminale ha colpito questa mattina la sinagoga di La Grande Motte. Voglio assicurare ai nostri concittadini ebrei e alla comunità tutto il mio sostegno e lo dico su richiesta del presidente della Repubblica Emmanuel Macron, tutti i mezzi vengono mobilitati per ritrovare l’autore” del gesto, scrive il ministro dell’Interno Gerard Darmanin su X.

