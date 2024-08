Non ci sono vittime ma un agente della polizia municipale è rimasto ferito

Due auto hanno preso fuoco sabato mattina davanti alla sinagoga di La Grande-Motte, cittadina del dipartimento dell’Herault, in Occitania, in Francia. Lo riporta Le Parisien, segnalando che sul posto si è verificata anche un’esplosione. Nella sinagoga non si registrano vittime, ma un agente della polizia municipale è rimasto ferito. Alle 8.30 di questa mattina, i servizi di emergenza sono stati contattati per due veicoli in fiamme davanti alla sinagoga, stando a quanto riferito dalla gendarmeria a Le Parisien. Dalle prime informazioni risulta che l’incendio sia partito da una bombola di gas in una delle due auto. Sono state date alle fiamme anche due porte dell’edificio, ma al momento non si sa ancora se ciò sia avvenuto prima o dopo l’esplosione nei veicoli, ha riferito la gendarmeria. La zona al momento è bloccata.

Indaga la procura nazionale antiterrorismo

Il primo ministro francese uscente, Gabriel Attal, ha reso noto che sul caso sta indagando la procura nazionale antiterrorismo. “Sono stato informato che la Procura nazionale antiterrorismo ha preso in carico le indagini. Le forze di sicurezza stanno attualmente rintracciando il sospettato“, ha scritto su X. “Questa mattina un attentato ha preso di mira la sinagoga a La Grande Motte. Un atto antisemita. Ancora una volta, i nostri concittadini ebrei vengono presi di mira. Mando loro il mio totale sostegno in questa nuova prova. Siamo al loro fianco“, ha affermato Attal, esprimendo “riconoscenza ai vigili del fuoco per la loro mobilitazione” e “solidarietà al poliziotto municipale ferito nell’attacco”. Ha concluso: “Non ci arrenderemo. Di fronte all’antisemitismo, di fronte alla violenza, non ci lasceremo mai intimidire“, annunciando che nel pomeriggio sarà a La Grande Motte con il ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin, e che “rafforzeremo subito la tutela dei luoghi di culto ebraici”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata