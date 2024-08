L'esponente dei democratici ha ricordato le battaglie combattute dalle donne americane per affermare i propri diritti

Tra gli interventi più attesi della prima serata della convention democratica di Chicago, quello di Hillary Clinton, che ha ricordato le battaglie combattute dalle donne Usa per affermare i propri diritti. “Il futuro è qui“, ha detto l’ex segretaria di Stato e candidata democratica, in riferimento alla possibilità che una donna possa finalmente essere eletta alla Presidenza. “Kamala ha il carattere, l’esperienza e la visione per guidarci avanti“, ha detto Clinton.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata