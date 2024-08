Il presidente degli Stati Uniti alla convention dei democratici: "I nostri giorni migliori sono davanti a noi. America ti ho dato il meglio di me"

Si è chiusa con un tributo a Joe Biden e con l’abbraccio sul palco tra il presidente e la sua vice Kamala Harris la prima giornata della Convention democratica 2024. A fare da cornice e a sancire l’ideale passaggio di testimone tra il vecchio leader del partito e la nuova candidata alla Casa Bianca, gli applausi dei 4mila delegati e delle migliaia di persone presenti allo United Center di Chicago.

Lungo abbraccio con la figlia Ashley e lacrime per Joe Biden al suo ingresso sul palco della Convention democratica. Il presidente era stato preceduto da un breve intervento proprio della figlia, a sua volta preceduta dalla first lady Jill. L’inquilino della Casa Bianca è stato accolto dal coro “thank you, Joe!” e da una lunga standing ovation dei delegati e del pubblico. “Siete pronti a eleggere Kamala Harris e Tim Walz?”, ha detto il presidente all’inizio del suo intervento. “Sì!”, la risposta della convention.

“Sono pronto” ha detto Biden rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se fosse pronto a “passare il testimone” a Kamala Harris. Il presidente e la first lady Jill hanno fatto un’apparizione allo United Center, sede della Convention democratica, per una prova microfono e luci, prima dell’intervento dell’inquilino della Casa Bianca. La motorcade del presidente, fuori dalla sede della Convention, è stata accolta da alcuni manifestanti pro Gaza.

“Fa dubitare della sua stabilità” ha aggiunto il presidente Usa in riferimento alle dichiarazioni di Donald Trump sul fatto che il presidente sia stato silurato dalla campagna con un colpo di Stato.

Biden: “America ti ho dato il meglio di me”

“Ho fatto tanti errori nella mia carriera, ma America per 50 anni ti ho dato il meglio di me“. È questo il passaggio conclusivo del discorso di Joe Biden alla convention democratica, accolto dagli applausi del pubblico.

Biden: “I nostri giorni migliori sono davanti a noi”

“I nostri giorni migliori non sono dietro di noi, ma davanti a noi” ha sottolineato Joe Biden nel suo discorso alla Convention democratica nel quale ha ripercorso le tappe della sua Presidenza e ricordando i traguardi raggiunti Presidenza. “La democrazia deve essere preservata“, ha detto ancora il presidente, in riferimento alle prossime elezioni.

Harris a sorpresa sul palco della Convention, omaggio a Biden

Kamala Harris è comparsa a sorpresa sul palco della Convention democratica di Chicago. “Sarà una grande settimana”, ha detto la candidata democratica che ha poi reso omaggio al “nostro incredibile presidente Joe Biden”, che interverrà a conclusione della serata. “Joe, grazie per la tua storica leadership e per il tuo servizio alla nazione“, ha detto Harris. La candidata democratica alla Casa Bianca ha poi concluso il suo breve intervento, rilanciando uno degli slogan della sua campagna, “quando lottiamo, vinciamo!”.

Protesta durante discorso Biden, ‘stop armi a Israele’

Breve protesta durante il discorso di Joe Biden alla Convention democratica. Alcuni manifestanti hanno dispiegato uno striscione con la scritta, “Stop armi a Israele“. Gran parte dei delegati e del pubblico è sembrato però non accorgersi di quanto stava accadendo e il discorso del presidente è proseguito.

