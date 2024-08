La più giovane dei figli del presidente americano introduce la convention democratica

Ashley Biden, la figlia più giovane del Presidente americano, ha presentato suo padre sul palco della convention democratica a Chicago come il suo “migliore amico”. “Papà sa che la famiglia è tutto. Quando nel 2015 io e Hunter abbiamo perso nostro fratello Beau a causa di un cancro il lutto e il dolore sembravano non finire mai. Papà ha avuto la capacità di uscire dal suo dolore e di assorbire il nostro. E so che Beau è qui con noi stasera, come è sempre con noi”, ha detto la più giovane delle Biden, che è un’assistente sociale a Philadelphia, abbracciando il presidente americano commosso.

