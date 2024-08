Tre bambine uccise e disordini in tutto il Paese

Re Carlo III è in visita a a Southport, nel nord dell’Inghilterra, teatro del feroce accoltellamento del 29 luglio in cui sono state uccise 3 bambine: Bebe King, 6 anni, Elsie Dot Stancombe, 7 anni, e Alice Dasilva Aguiar, 9 anni. La folla ha applaudito il re al suo arrivo al municipio di Southport, dove i partecipanti hanno deposto mazzi di fiori e peluche in omaggio alle piccole vittime. L’aggressione ha scatenato violenti disordini in tutto il Regno Unito, alimentati dalle fake news circolate soprattutto negli ambienti di estrema destra sull’identità del killer.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata