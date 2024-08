Il ragazzo deve rispondere anche di dieci capi d'accusa per tentato omicidio

La polizia britannica ha dichiarato di aver accusato un diciassettenne di omicidio per l’attacco a coltellate che ha ucciso tre bambini a Southport, nell’Inghilterra nord-occidentale. La polizia del Merseyside ha dichiarato che il ragazzo, di cui non è stato fornito il nome a causa dell’età, deve rispondere anche di dieci capi d’accusa di tentato omicidio per le persone ferite nell’attacco. La sua comparsa in tribunale è prevista per giovedì. Lunedì circa due dozzine di bambini stavano partecipando a un laboratorio estivo a tema Taylor Swift quando un aggressore armato di coltello ha fatto irruzione. Alice Dasilva Aguiar, 9 anni, Elsie Dot Stancombe, 7 anni, e Bebe King, 6 anni, sono morte per le ferite riportate.

