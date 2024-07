Lanciate bottiglie e pietre contro gli agenti

Scontri sono scoppiati martedì a Southport, nel nord-ovest dell’Inghilterra tra manifestanti di estrema destra e polizia fuori da una moschea, vicino a dove tre ragazze sono state accoltellate a morte in una lezione di danza sulle note delle canzoni di Taylor Swift. I dimostranti hanno lanciato bottiglie e pietre contro gli agenti, ha dichiarato la polizia del Merseyside. Un adolescente è stato arrestato dopo l’attacco, in cui altre 10 persone sono rimaste ferite. In precedenza si era tenuta una veglia pacifica a cui hanno partecipato centinaia di persone nel centro della cittadina, vicina a Liverpool.

