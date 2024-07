Il sovrano inglese nel suo discorso a Westminster: "L'esecutivo è impegnato per una soluzione a due Stati in Medioriente"

Re Carlo III ha inaugurato la prima seduta del nuovo parlamento britannico e ha tenuto un discorso per illustrare il programma legislativo del premier laburista Keir Starmer. “Il mio governo continuerà a dare il suo pieno sostegno all’Ucraina e al suo popolo e si impegnerà a svolgere un ruolo di primo piano nel fornire all’Ucraina un percorso chiaro verso l’adesione alla Nato. Il mio governo cercherà di reimpostare le relazioni con i partner europei e lavorerà per migliorare le relazioni commerciali e di investimento del Regno Unito con l’Unione Europea”, ha detto il sovrano inglese nel Palazzo di Westminster.

“I miei ministri cercheranno un nuovo patto di sicurezza per rafforzare la cooperazione sulle minacce reciproche affrontate dal Regno Unito e dall’Unione Europea. Il mio governo farà la sua parte nel tentativo di garantire pace e sicurezza a lungo termine in Medioriente. È impegnato per una soluzione a due Stati con un Israele sicuro e protetto, accanto a uno Stato palestinese vitale e sovrano“, ha aggiunto.

