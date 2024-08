L'attacco delle forze di Mosca nella regione di Sumy

Un veicolo militare ucraino è andato in fiamme dopo un attacco di droni lungo una strada rurale nella regione di Sumy, vicino al confine tra l‘Ucraina e l’oblast russo di Kursk. Nelle ultime settimane la regione di Sumy ha visto una intensificazione del conflitto con droni e missili in seguito all’incursione a sorpresa dell’Ucraina in territorio russo all’inizio del mese di agosto. Sabato 17 agosto un missile russo ha provocato un incendio nella città di Sumy, ferendo due persone e danneggiando anche automobili ed edifici vicini.

