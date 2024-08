Il leader ceceno sembra aver ricevuto il mezzo direttamente da Elon Musk

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha invitato Elon Musk a recarsi in Russia, dopo essere stato filmato al volante di un Tesla Cybertruck dotato di una mitragliatrice. Kadyrov sembra aver ricevuto il mezzo direttamente dal fondatore di Tesla, anche se non è stato possibile confermarlo. Nel video, si vede il leader ceceno drappeggiato con cinture di munizioni e in piedi a cavallo della mitragliatrice, che è stata montata nel pianale del Cybertruck. Nel video, si sente Kadyrov descrivere il Cybertruck come “potente e confortevole”, aggiungendo che intende inviarlo alle forze russe che partecipano alla cosiddetta “operazione militare speciale” in Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata