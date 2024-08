La decisione dopo "ordini di censura" di un giudice del Paese sudamericano

Elon Musk ha annunciato che la piattaforma di social media X chiuderà le sue attività in Brasile “con effetto immediato” a causa di quelli che ha definito “ordini di censura” del giudice brasiliano Alexandre de Moraes. La piattaforma social rimarrà disponibile per gli utenti brasiliani. X sostiene che Moraes abbia segretamente minacciato di arrestare uno dei suoi rappresentanti legali nel Paese sudamericano, se non fossero stati rimossi alcuni contenuti dalla sua piattaforma. La Corte Suprema del Brasile, di cui è membro Moraes, non ha risposto al momento a una richiesta di commento. “A causa delle richieste del ‘giustiziere’ Alexandre de Moraes in Brasile che ci costringerebbero a violare (in segreto) la legge brasiliana, argentina, americana e internazionale, X non ha altra scelta che chiudere le nostre operazioni in loco in Brasile. È una vergogna assoluta per la giustizia”, scrive il magnate sulla piattaforma social. Lo riporta il Guardian.

