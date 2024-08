Francia Márquez: "La loro storia mi ha commosso, lei è una donna che merita di venire nel nostro Paese"

I duchi di Sussex Harry e Meghan Markle sono in visita in Colombia. “Come li ho conosciuti? Attraverso i media ma soprattutto ho visto la serie Netflix sulla loro vita e sulle loro storie”, ha raccontato la vicepresidente Francia Márquez durante una conferenza stampa. “Questo mi ha commosso e mi ha fatto dire che questa è una donna che merita di venire nel nostro Paese per raccontare la sua storia. Questo scambio darà senza dubbio potere a tante donne nel mondo”, ha aggiunto. La coppia, che si trova nello Stato sudamericano per la prima volta, parteciperà a diversi eventi giovedì e venerdì nella capitale, Bogotà, prima di partire per Cartagena e Cali, nei Caraibi e nel Pacifico colombiano, dove sono attesi per il fine settimana.

