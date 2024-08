Il tycoon intervistato da Musk su X: "Con me l'Iran sapeva che non doveva fare casino"

Donald Trump ha raccontato i dettagli del tentativo assassinio che ha subito in un’intervista-conversazione su X con il proprietario del social network, Elon Musk. Il candidato repubblicano alla Casa Bianca ha promesso la più grande deportazione nella storia degli Stati Uniti e dedicato gran parte della discussione all’immigrazione illegale e all’attentato subito. “Se non avessi girato la testa, non starei parlando con te in questo momento”, ha detto Trump a Musk.

This is the long version. Shorter edit of highlights coming soon. https://t.co/Ksm6UqdIq6 — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024

Il tycoon: “L’Ue si approfitta degli Usa negli scambi commerciali”

Il tycoon ha poi dichiarato che l’Ue “si avvantaggia molto negli scambi commerciali con gli Usa” e in merito al conflitto in Ucraina “perché gli Stati Uniti pagano in modo sproporzionato di più per difendere l’Europa rispetto all’Europa stessa? Non ha senso. È ingiusto, ed è una cosa da affrontare”.

Andare d’accordo con Putin e Xi è una buona cosa

Andare d’accordo con Vladimir Putin, Xi Jinping e Kim Jong Un “è una cosa buona, non una cosa cattiva”, ha poi aggiunto Trump nel corso della sua intervista con Musk. “Sono duri, intelligenti e proteggeranno il loro Paese”, ha spiegato il candidato repubblicano alla Casa Bianca.

