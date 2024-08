Non si arresta l'avanzata di Kiev nella regione di Kursk. Il leader del Cremlino avverte: "Daremo risposta degna"

Prosegue l’offensiva di Kiev nella regione di Kursk, al confine tra Russia e Ucraina. Attacchi che non resteranno impuniti, come sottolineato da Vladimir Putin che ha promesso una “risposta degna” aggiungendo che non ci sono, attualmente, le condizioni per un negoziato. Nel frattempo proseguono le evacuazioni nelle regioni confinanti. DIRETTA

10:15 Mosca: distrutti 14 droni Kiev su tre regioni russe Roma

I sistemi di difesa aerea hanno distrutto 14 droni ucraini sulle regioni russe di Kursk, Belgorod e Voronezh. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Lo riporta la Tass.

10:07 Mosca, colpito centro comando forze Kiev in regione Kharkiv

I militari russi avrebbero distrutto con un attacco ad alta precisione un centro di controllo delle forze armate ucraine in un edificio residenziale vicino a Kupyansk, nella regione di Kharkiv. Lo riporta la Tass citando militari russi.

09:53 Aiea vista centrale Zaporizhzhia dopo incendio

Gli esperti dell’Aiea hanno visitato ieri la centrale nucleare di Zaporizhzhia dopo l’incendio che sarebbe scoppiato in seguito a un raid di cui Mosca e Kiev si sono rimpallate la responsabilità. L’agenzia in una nota ha spiegato che “durante il sopralluogo non sono stati osservati resti di droni” pertanto “il team non è stato in grado di trarre conclusioni definitive” in merito all’accaduto “sulla base dei risultati e delle osservazioni finora effettuate”. In ogni caso – ha concluso l’Aiea – “la sicurezza nucleare dell’impianto non è stata compromessa, poiché le torri di raffreddamento non sono attualmente in funzione”.

09:48 Nella notte abbattuti 30 droni russi su 38

L’aviazione ucraina ha abbattuto nella notte 30 dei 38 droni russi lanciati sul Paese. E’ quanto si legge in un report dell’esercito di Kiev. Ad essere interessate le regioni di Sumy, Kirovograd, Kherson, Chernihiv, Dnepropetrovsk e Cherkassy.

09:20 007 Mosca: Usa vogliono sostituire Zelensky con ex ministro Interni

L’amministrazione americana intenderebbe lanciare una “potente campagna d’informazione” per “screditare” Volodymyr Zelensky e “costringerlo a lasciare il suo incarico”. E’ quanto si legge in un rapporto del Servizio di intelligence straniero russo Svr riportato dall’agenzia di stampa Ria Novosti. Secondo lo stesso report sarebbe stato individuato anche il suo successore ovvero l’ex ministro degli Interni Arsen Avakov considerato idoneo “per i suoi stretti legami con le formazioni nazionaliste ucraine e i suoi continui contatti con i leader dei Paesi europei”. Questo – viene spiegato – “consentirebbe all’Occidente di prepararsi meglio ai negoziati con la Russia”.

06:09 Attacco con droni a infrastrutture civili Chernihiv

Secondo quanto riporta Ukrinform l’ultimo attacco russo nella regione di Chernihiv ha preso di mira siti di infrastrutturali civili. “Abbiamo assistito a diversi attacchi di droni nemici. Infrastrutture civili. Finora, nessuna vittima. I servizi competenti stanno eliminando le conseguenze”, ha scritto Viacheslav Chaus, capo dell’amministrazione militare della regione. Non ci sarebbero vittime

