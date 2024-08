Il capo della Casa Bianca sta trascorrendo il fine settimana in famiglia nella loro casa di Rehoboth Beach

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è uscito domenica per un giro in bicicletta nel Delaware, dove sta trascorrendo il fine settimana assieme alla famiglia nella loro casa di Rehoboth Beach. Biden è passato accanto alle persone che lo applaudivano, ma non si è fermato e non ha risposto alle domande.

