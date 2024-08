Così l'attuale presidente statunitense in un'intervista alla Cbs che verrà trasmessa domenica

Joe Biden teme che in caso di sconfitta di Donald Trump alle elezioni statunitensi di novembre la transizione di poteri, la fase post elettorale che porta a una nuova amministrazione, non sarà pacifica. “Se Trump perde, non ne sono affatto sicuro. Lui dice sul serio le cose che dice, noi non lo prendiamo sul serio, lui lo dice sul serio, tutte quelle cose sul fatto che se perderà, ci sarà un bagno di sangue, perché saranno state elezioni rubate”, ha detto il presidente in un’anticipazione di un’intervista alla Cbs che verrà trasmessa domenica.

