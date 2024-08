Un'automobile in corsa sarebbe stata raggiunta da colpi di arma da fuoco

Un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in seguito a un attacco contro un veicolo nei pressi di Mehola, insediamento israeliano in Cisgiordania. Lo riporta il Times of Israel. I due si trovavano su un’automobile in corsa che sarebbe stata raggiunta da colpi d’arma da fuoco. I soldati dell’Idf – si legge ancora – sono sul posto alla caccia dei responsabili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata