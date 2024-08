L'attacco in una zona rurale della città di Tulkarem

Un drone dell’esercito israeliano ha colpito un veicolo palestinese in Cisgiordania, in una zona rurale a nord-ovest della città di Tulkarem. Secondo un giornalista dell’Associated Press e alcuni testimoni, l’esplosione è avvenuta lungo una strada che collega i villaggi palestinesi di Zeita e Qaffin. L’agenzia di stampa ufficiale palestinese, Wafa, ha dichiarato che i cinque palestinesi uccisi sono stati portati in un ospedale vicino e che quattro dei corpi erano “bruciati e carbonizzati in modo irriconoscibile”. Il ministero della Sanità palestinese non ha commentato le morti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata