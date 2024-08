Idf: "Colpito un centro di comando di Hamas"

Più di 60 persone sono state uccise a causa di un attacco aereo israeliano che ha colpito una scuola trasformata in rifugio a Gaza City, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie palestinesi. Il Ministero della Salute di Gaza ha dichiarato che l’attacco alla scuola Tabeen ha anche ferito 47 persone.

La struttura, come quasi tutte le scuole della Striscia di Gaza, era utilizzata come rifugio per le persone costrette a fuggire dalle loro case a causa della guerra. L’esercito israeliano ha ammesso l’attacco, affermando senza prove di aver colpito un centro di comando di Hamas all’interno della scuola. Secondo le Nazioni Unite, al 6 luglio, 477 delle 564 scuole di Gaza sono state direttamente colpite o danneggiate dalla guerra.

