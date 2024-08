Idf: "Colpito centro Hamas". Harris: "E' ora di un cessate il fuoco"

In un attacco aereo israeliano su una scuola a Gaza City sono rimaste uccise almeno 100 persone. Lo riferiscono i funzionari sanitari palestinesi, citati da Al-Jazeera per i quali l’attacco ha colpito una scuola trasformata in rifugio nella città di Gaza. Il capo ufficio stampa del governo di Gaza ha detto all’emittente qatariota che l’esercito israeliano ha usato tre bombe del peso di 907 kg ciascuna nell’attacco. Ci si aspetta che il numero dei morti aumenti.

Il servizio di emergenza del Ministero della Sanità ha dichiarato che l’attacco alla scuola Tabeen nel centro di Gaza City ha inoltre ferito 47 persone. L’esercito israeliano ha riconosciuto l’attacco sostenendo che esso abbia colpito un centro di comando di Hamas all’interno della scuola.

Harris: “E’ ora di un cessate il fuoco”

La vicepresidente Usa Kamala Harris ha affermato che “ora è il momento di raggiungere un accordo di cessate il fuoco” per porre fine al conflitto tra Israele e Hamas che ha causato la morte di decine di migliaia di persone a Gaza. La candidata democratica alle presidenziali a stelle e strisce ha attinto al suo passato da procuratore per fare il suo primo ampio discorso sull’immigrazione agli elettori degli stati di confine, mentre lei e il suo nuovo compagno nella campagna elettorale, il governatore del Minnesota Tim Walz, hanno attirato migliaia di persone a una manifestazione in Arizona durante il loro tour negli stati teatro della battaglia per la corsa alla Casa Bianca contro Donald Trump.

Egitto: “Attacco a scuola mostra che Israele non vuole cessate fuoco”

L’Egitto, mediatore chiave nella crisi in Medioriente, ha affermato, in una nota diramata dal ministero degli Esteri, che l’attacco alla scuola nel centro di Gaza City, ha dimostrato che Israele non ha intenzione di raggiungere un accordo di cessate il fuoco e porre fine alla guerra. L’attacco è avvenuto mentre i mediatori statunitensi, qatarioti ed egiziani hanno rinnovato la loro pressione affinché le parti raggiungano un accordo di cessate il fuoco.

