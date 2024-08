Dopo la proposta di Usa, Egitto e Qatar

Non accenna a diminuire la tensione in Medio Oriente, con i timori di Israele per il minacciato attacco di ritorsione dell’Iran dopo l’uccisione a Teheran del leader di Hamas, Ismail Haniyeh. Crescono però anche le pressioni, da parte di tutto il mondo, perché lo Stato Ebraico e il gruppo palestinese si rimettano al tavolo delle trattative per un accordo su un cessate il fuoco a Gaza e per la liberazione degli ostaggi israeliani detenuti nella Striscia. E il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe dato l’ok alla ripresa dei colloqui a partire dal prossimo 15 agosto. Ecco tutte le notizie sul conflitto IN AGGIORNAMENTO.

00:49 Da Israele ok a ripresa colloqui su tregua il 15 agosto

Israele ha confermato che invierà negoziatori per riprendere i colloqui indiretti di cessate il fuoco con Hamas la prossima settimana in risposta a una proposta di Stati Uniti, Egitto e Qatar. L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto giovedì che il governo darà ascolto alla richiesta dei mediatori stranieri di rilanciare i negoziati volti a fermare i combattimenti a Gaza dopo 10 mesi di guerra devastante e riportare a casa gli ostaggi israeliani ancora prigionieri nell’enclave. Nel comunicato si legge che il 15 agosto, in luogo da definire, le parti discuteranno l’attuazione di un “accordo quadro” già concluso. I mediatori hanno affermato che i colloqui si svolgeranno a Doha, capitale del Qatar, o al Cairo, capitale dell’Egitto. Non c’è stata una risposta immediata all’offerta da parte di Hamas. L’uccisione di Ismail Haniyeh della scorsa settimana a Teheran ha sollevato le tensioni in tutta la regione, un’escalation ampiamente vista come un duro colpo ai colloqui per il cessate il fuoco.

00:05 Usa, Egitto e Qatar: “È ora di chiudere l’accordo su Gaza”

“È tempo di portare un sollievo immediato sia alla popolazione di Gaza che soffre da tempo, sia agli ostaggi che soffrono da tempo e alle loro famiglie. È giunto il momento di concludere l’accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi e dei detenuti”. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta dei leader di Stati Uniti, Egitto e Qatar diffusa dalla Casa Bianca. “Noi tre e i nostri team abbiamo lavorato instancabilmente per molti mesi per forgiare un accordo quadro che ora è sul tavolo, con solo i dettagli dell’attuazione rimasti da concludere. Questo accordo si basa sui principi delineati dal presidente Biden il 31 maggio 2024 e approvati dalla risoluzione 2735 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite“, prosegue la nota. “Non c’è altro tempo da perdere né scuse da nessuna delle parti per ulteriori ritardi. È tempo di rilasciare gli ostaggi, iniziare il cessate il fuoco e attuare questo accordo. Come mediatori, se necessario, siamo pronti a presentare una proposta di collegamento finale che risolva i problemi di attuazione rimanenti in un modo che soddisfi le aspettative di tutte le parti“, affermano i tre leader. “Abbiamo invitato entrambe le parti a riprendere urgentemente la discussione giovedì 15 agosto a Doha o al Cairo per colmare tutte le lacune rimanenti e avviare l’attuazione dell’accordo senza ulteriori indugi“, conclude il comunicato congiunto.

