Il tycoon continua ad attaccare la candidata dem alla presidenza americana e il suo vice

Donald Trump non smette di attaccare i suoi rivali alle elezioni degli Stati Uniti, Kamala Harris e il suo candidato alla vicepresidenza Tim Walz. “Non c’è mai stato un ticket come questo”, ha detto il tycoon in un’intervista su Fox News. “Questo è un ticket che vorrà portare immediatamente questo Paese al comunismo, se non prima”, ha aggiunto l’ex presidente repubblicano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata