Il 'Reaper' sarebbe stato abbattuto con un missile terra-aria a Saada

I ribelli Houthi dello Yemen hanno rilasciato domenica un filmato che, a loro dire, mostra i rottami di un drone americano MQ-9 abbattuto dalle difese aeree yemenite con un missile terra-aria di produzione locale a Saada. Il video è stato diffuso da Ansar Allah, l’ufficio media degli Houthi, e l’Associated Press non ha potuto verificarne la veridicità. Gli Stati Uniti non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento sulla rivendicazione. I droni MQ-9, noti come Reapers, costano circa 30 milioni di dollari ciascuno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata