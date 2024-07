Raid dello Stato ebraico sul porto di Hodeidah: tre morti e 87 feriti

E' sempre più alta la tensione tra Israele e gli Houti, gruppo ribelle armato dello Yemen. Lo Stato ebraico ha risposto duramente al loro drone che venerdì ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre a Tel Aviv. Nel primo pomeriggio di sabato, dopo una riunione segreta, è giunto il via libera a un pesante raid sul territorio yemenita. I caccia dell'Idf, infatti, hanno colpito "obiettivi militari" nel porto di Hodeidah come rappresaglia nei confronti delle "centinaia di attacchi effettuati contro lo Stato di Israele negli ultimi mesi". Il bilancio è di tre morti e 87 feriti, secondo quanto riferito dall'agenzia stampa degli Houti, Saba.

07:27 Idf: “Intercettato missile lanciato da Yemen verso Israele”

L’Idf ha intercettato un missile terra-superficie che si è avvicinato a Israele dal Mar Rosso. Lo riferisce Idf, Forze di difesa israeliane, sul proprio canale Telegram. Le forze aeree Aerial Defense Array hanno intercettato un missile che si è avvicinato al territorio israeliano dallo Yemen utilizzando il sistema di difesa aerea “Arrow 3”.Il razzo non è entrato nel territorio israeliano. Le sirene sono state suonate in seguito alla possibilità di caduta di schegge.

07:23 Idf:: “Colpiti depositi armi nel sud del Libano”

Durante la notte, le forze di difesa israeliane hanno colpito due strutture utilizzate come deposito di armi di Hezbollah nel sud del Libano. Lo riferisce Idf, le Forze di difesa israeliane, sul proprio canale Telegram.Le strutture colpite, secondo quanto spiegato da Idf, contenevano razzi e armi aggiuntive.In questo momento, informano, le sirene antiaeree stanno invece suonando sul nord di Israele.

07:00 Houthi: tre morti e 87 feriti in raid Israeliano su Hodeida

È di 3 morti e 87 feriti il bilancio del raid israeliano sulla città di Hodeida nello Yemen. Lo riferisce l’agenzia di stampa degli Houthi, Saba, citando il ministero della Salute Pubblica Taha Al-Mutawakel, che ha effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni dei feriti. Il ministro ha ordinato di provvedere a tutte le necessità e cure mediche e di accogliere tutti i feriti in tutti gli ospedali della provincia.

