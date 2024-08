La manifestazione a Tel Aviv

I parenti degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza si sono riuniti davanti al quartier generale militare di Kirya, a Tel Aviv in Israele, chiedendo un accordo per il rilascio dei propri cari. Circa 250 persone sono state prese in ostaggio dai miliziani di Hamas dopo l’attacco del 7 ottobre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata