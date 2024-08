Il leader di Hamas è morto il 31 luglio scorso a Teheran, in Iran

Centinaia di persone si sono riunite a Sanaa, in Yemen, per manifestare contro l’uccisione di Ismail Haniyeh, leader di Hamas, morto a Teheran il 31 luglio scorso. Ora la situazione in Medioriente è sempre più tesa e si teme che l’Iran attacchi Israele, ritenuto il principale indiziato per l’assassinio del capo dell’organizzazione estremista palestinese.

