Centinaia le foto di Ismail Haniyeh presenti in piazza

Decine di migliaia di manifestanti yemeniti si sono riuniti a Sanaa per esprimere il loro sdegno per l’uccisione di Ismail Haniyeh, leader politico di Hamas. I ribelli Houthi sono contrari alle decisioni prese da Israele e Stati Uniti e continuano a mostrare il proprio sostegno alla causa palestinese. Centinaia le foto del leader di Hamas ucciso, presenti in piazza.

